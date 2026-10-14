 زيلينسكي يتهم سلطات كييف بسوء التحضير مع اقتراب فصل الشتاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يتهم سلطات كييف بسوء التحضير مع اقتراب فصل الشتاء

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 3:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 3:05 ص

  اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء سلطات كييف بسوء التحضير مع اقتراب فصل شتاء آخر في ظل الحرب، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على عمدة العاصمة فيتالي كليتشكو.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة: "يمكن لكل ساكن في كييف أن يرى أن المدينة غير مستعدة حقا". وأوضح أن الطائرات المسيرة تعطل إمدادات الكهرباء والمياه، بينما تواجه العاصمة مشاكل إضافية تتعلق بالملاجئ، وجاهزية المدارس، وبناء المنشآت الحماية للمرافق الرئيسية، وعمل النقل العام.


وتواجه سلطات المدينة اتهمات بعدم كفاية الاستعدادات، لاسيما على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تسببت الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصوارخ في انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الأخيرة.
وقال زيلينسكي إن كييف تتخلف عن المناطق الأخرى في تنفيذ خطط الصمود قبل فصل البرد، دون أن يذكر كليتشكو بالاسم.
ورفض كليتشكو الانتقادات، قائلا إن كييف كانت الهدف الرئيسي لهجمات روسية مكثفة بشكل خاص لعدة أسابيع. وقال للصحفيين: "إن عمدة المدينة ليس مسؤولا عن الدفاع الجوي".


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