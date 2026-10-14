مستوطنون يحرقون مسجدا بالقدس ويعتدون على مزارعي الزيتون بالضفة الغربية

أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم الأربعاء، مسجدًا وشجرة زيتون وسيارة في قرية مخماس، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس بأن مستوطنين اقتحموا القرية بعد منتصف الليلة الماضية، وأضرموا النار في مسجد وشجرة زيتون بالقرب منه، إضافة إلى إحراق سيارة بالكامل، وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السام صوب مزارعين من بلدات الفندقومية وجبع وسيلة الظهر، جنوب جنين، أثناء توجههم إلى أراضيهم الزراعية لقطف ثمار الزيتون، وأجبرتهم على مغادرتها، رغم وجود تنسيق مسبق بهذا الشأن.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا» بأن قوات الاحتلال منعت المزارعين من دخول أراضيهم، أمس الثلاثاء، وأبلغتهم بضرورة العودة اليوم الأربعاء، ضمن تنسيق أعلنته لقطف ثمار الزيتون في مناطق محددة. ومع ذلك، حرمت القوات مئات العائلات من الوصول إلى أراضيها في محيط مستوطنة ترسلة، ومنعتها مجددًا من الدخول اليوم لقطف الثمار.

وفي بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، هاجمت مجموعة من المستوطنين مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون، واعتدت عليهم وسرقت المحصول، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم، رغم حصولهم على تنسيق مسبق لقطف الثمار.

وقالت مصادر محلية لوكالة «وفا» إن الارتباط الفلسطيني أبلغ المواطنين بوجود تنسيق لقطف ثمار الزيتون، اليوم الأربعاء، في الأراضي الواقعة شمال شارع السهل، من مفترق كفيرت حتى أمريحة، على أن يبدأ الدخول إليها في الساعة السابعة صباحًا. إلا أن مستوطنين منعوا المزارعين من مواصلة قطف الثمار، وأجبروهم بالقوة على مغادرة الأراضي.