مسيرات تستهدف سفينتين في البحر الأسود قبالة بلغاريا وتغرق إحداهما

قال رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف إن طائرات مسيرة استهدفت سفينتين في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا، الثلاثاء، ما أدى إلى غرق إحداهما وإطلاق عمليات إنقاذ طارئة.

وصرح حاكم مقاطعة فارنا، ماريو سمركوف، بأن سفينة الشحن "ديجنيتي"، التي ترفع علم غينيا بيساو، غرقت بعد تعرضها لضربة عسكرية. وأضاف أنه جرى إنقاذ خمسة بحارة، بينما استمر البحث عن أفراد الطاقم الأحد عشر الآخرين.

وقال راديف، في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن فرق الإنقاذ أجلت أفراد طاقم سفينة الشحن الساحلية "تشيلسي 3" الخمسة عشر جميعا، وهي سفينة تشغلها جهة أوكرانية وترفع علم مالطا، مشيرا إلى أن خمسة منهم تلقوا العلاج من إصابات طفيفة.

وأفاد أفراد الطاقم، الذين يضمون سبعة مواطنين أوكرانيين وثمانية مواطنين أذربيجانيين، بأن ثلاث طائرات مسيرة أصابت سطح السفينة وهيكلها.

ووقعت الهجمات على السفينتين على بعد 20 ميلا و21 ميلا من الساحل البلغاري، أي نحو 32 و34 كيلومترا.

وخلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن البلغاري، الثلاثاء، وصف راديف الهجمات بأنها "غير مقبولة إطلاقا"، وقال إن بلغاريا تسعى للحصول على مساعدة من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.