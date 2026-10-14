الأهلي يصل أوغندا لمواجهة كيتارا في كأس الكونفدرالية

وصلت بعثة فريق الأهلي إلى مطار عنتيبي في أوغندا فجر اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة كيتارا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي، غادرت مطار القاهرة على متن طائرة خاصة في الحادية عشرة مساء أمس الثلاثاء، ووصلت إلى أوغندا بعد رحلة استمرت 5 ساعات.

وبعد الوصول إلى مطار عنتيبي، ستتحرك بعثة الأهلي بحافلة إلى مدينة هويما التي تستضيف المباراة.

ومن المنتظر أن يؤدي الفريق تدريبا بدنيا خفيفا للتعافي والاستشفاء اليوم الأربعاء قبل أن يخوض حصتين تدريبيتين يومي الخميس والجمعة في نفس موعد المباراة.

واختار الحسين عموتة المدير الفني للأهلي 24 لاعبا في قائمة الفريق، وهم..

محمد الشناوي وياسين مرعي وأشرف داري وأحمد عيد وهادي رياض وطاهر محمد طاهر وأحمد ‏رضا وسفيان بنجديدة ومنصف بقرار وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمر الساعي وأشرف بن شرقي وعمر ‏معوض ومحمد مجدي أفشة، وعلي محمود وإمام عاشور وتوفيق محمد وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير ‏وحمزة علاء.‏

ويشارك الأهلي في كأس الكونفدرالية هذا الموسم بعد حل ثالثا في الموسم الماضي خلف الزمالك بطل الدوري وبيراميدز الوصيف، اللذين سيشاركان في دوري أبطال أفريقيا.