رئيس وزراء تايوان: نراقب حالة وفاة يشتبه أنها بسبب الطاعون في روسيا

ذكر رئيس وزراء تايوان تشو جونج-تاي أن بلاده تراقب عن كثب تقارير عن حالة وفاة مشتبه في ارتباطها بمرض الطاعون في روسيا وعززت مراقبة الوباء، بينما تسعى السلطات للتحقق من سبب المرض.

وأضاف أن الحكومة "تشعر بقلق بالغ" وأصدرت تعليمات إلى وزارة الصحة والرفاهية بالحفاظ على اتصال وثيق مع منظمات صحية دولية ومراقبة التطورات، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأربعاء.

وخلال جلسة سؤال وجواب في الهيئة التشريعية، أثار المشرع عن الحزب الديمقراطي التقدمي وانج تينج-يو مخاوف بشأن تقارير حول حالة من المحتمل إصابتها بالطاعون الرئوي في سيبيريا وتكهنات بشأن حالة ثانية، متسائلا عما إذا كانت السلطات قادرة على الحصول على معلومات موثوقة من روسيا والصين.

وقال وزير الصحة شيه تشونج-ليانج إن تايوان أجرت اتصالا مع منظمة الصحة العالمية للتحقق من التقارير. ولم يتم تأكيد سبب وفاة الباحثة الروسية ، ولم يتم ثبوت أي أدلة بأن الطاعون كان هو السبب.