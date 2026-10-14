عمرو زكي ينتقد إمام عاشور بعد القمة: تصرفاتك تستفز جماهير الزمالك

انتقد عمرو زكي، نجم الزمالك السابق، تصرفات إمام عاشور، لاعب الأهلي، عقب مباراة القمة رقم 133، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر على غريمه التقليدي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وقال عمرو زكي، في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر»، إنه لم يعجبه ما صدر عن إمام عاشور عقب المباراة، مطالبًا إياه بمراجعة تصرفاته والتعامل بصورة أكثر مسؤولية، خاصة أنه أحد لاعبي منتخب مصر.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن إمام عاشور اصطحب أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي لالتقاط الصور بالقرب من جماهير الزمالك عقب نهاية اللقاء، متسائلًا عن الرسالة التي أراد لاعب الأهلي توصيلها من وراء هذا التصرف.

وأكد زكي أن الزمالك كان له دور مهم في مسيرة إمام عاشور، مشددًا على أن الفوز في مباراة القمة لا يبرر القيام بتصرفات قد تُفسر باعتبارها استفزازًا لجماهير الفريق الأبيض.

كما انتقد توجه إمام عاشور إلى دكة بدلاء الزمالك عقب تسجيل الأهلي الهدف الثاني، معتبرًا أن اللاعب مطالب بالتحلي بالهدوء والالتزام بالسلوك الرياضي، خاصة في ظل مكانته داخل الكرة المصرية.

واختتم عمرو زكي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن يكون إمام عاشور قدوة للجماهير واللاعبين الشباب، داعيًا إياه إلى التركيز داخل الملعب والابتعاد عن التصرفات المثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.