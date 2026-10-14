نتنياهو يهدد إيران بضربة غير مسبوقة ويستبعد مهاجمتها قبل الانتخابات

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران بتلقي «ضربة لم تتخيلها» إذا هاجمت إسرائيل، مشيرًا إلى أن طهران ووكلاءها يسعون إلى شن هجمات ضد بلاده.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيُقابل برد شديد، مضيفًا أن أعداء بلاده يسعون حاليًا إلى إطلاق الصواريخ وتنفيذ هجمات عبر وكلاء إيران.

وفيما يتعلق بالتقارير التي تحدثت عن احتمال شن هجوم على إيران قبل الانتخابات، قال نتنياهو إنه لا يؤيد هذه الخطوة، معتبرًا أنها ليست في مصلحة إسرائيل.

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المواجهة مع الفصائل المسلحة في المنطقة، متعهدًا بالقضاء على حركتي حماس وحزب الله خلال عامين، كما تحدث عن هدف إسقاط الحكومة الإيرانية.

نتنياهو يرفض الاستقالة ويتحدث عن إخفاقات السابع من أكتوبر

ورفض نتنياهو، خلال المقابلة، المطالبات باستقالته على خلفية هجوم السابع من أكتوبر 2023، مستشهدًا بإخفاقات أمنية واستخباراتية سابقة، من بينها هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة وهجوم بيرل هاربر.

وأشار إلى أن «الأجهزة الأمنية استبعدت احتمال وقوع هجوم من قطاع غزة، واعتقدت أن شيئًا لن يحدث هناك»، بحسب تعبيره.

خلاف بشأن وزارة الدفاع ومستقبل الائتلاف

وفي الشأن السياسي الداخلي، علّق نتنياهو، على رغبة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في تولي حقيبة الدفاع، قائلًا إنه يتفهم رغبته، لكنه شدد على ضرورة بقاء المنصب في يد حزب الليكود.

كما أكد دعمه لشركائه في الائتلاف الحاكم، متراجعًا عن فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، ولم يستبعد احتمال حدوث مواجهة سياسية مع غادي آيزنكوت، بقوله إن ذلك قد يحدث.