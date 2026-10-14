استشهد مواطنان فلسطينيان، أحدهما امرأة، وأصيب عدد من المواطنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق في مدينة غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات نسف المباني، بالتزامن مع توسيع نطاق ما يُعرف بـ«الخط الأصفر».

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، استشهد المواطن محمد فوزي الجملة، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قبل أيام، جراء قصف إسرائيلي استهدف حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

كما استشهدت المواطنة ريم عوض، وأصيب عدد من المواطنين، فجر الأربعاء، إثر استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غربي المدينة.

وأفادت مصادر ميدانية بأن طائرات مروحية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة العباس غربي مدينة غزة، مقابل سوبر ماركت «نستو»، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان، قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من السيطرة عليه، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى الموقع وانتشلت جثمان شهيدة.

قصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة

وفي مدينة غزة، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة شرقي حي التفاح، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة، فيما امتد إطلاق النار إلى مناطق السدرة والصحابة والدرج والنفق ويافا شرقي المدينة.

كما أطلقت طائرات «كواد كابتر» المسيّرة نيرانها بكثافة في محيط ساحة الشوا شرقي المدينة، واستهدفت تحركات المواطنين، بالتزامن مع انتشارها في الأجواء وإطلاق النار في منطقتي الرمال والجندي، وحي الزيتون ومنطقة عسقولة، باتجاه منازل المواطنين.

وسُجل إطلاق نار من الطائرات المسيّرة في جباليا البلد وشارع النفق ومحيط بركة الشيخ رضوان شمالي المدينة، فيما وصلت الطلقات إلى الشارع الأول في حي الشيخ رضوان، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار من الآليات العسكرية شرقي المدينة وفي حي التفاح، وإطلاق نار متقطع من رافعة عسكرية شرقي غزة.

وفي سياق متصل، تقدمت آليات عسكرية إسرائيلية مفخخة باتجاه محيط مفترق السنافور شرقي مدينة غزة، تمهيدًا لتفجيرها، قبل أن يُسمع دوي انفجار ضخم هزّ المدينة، ناجم عن عملية نسف نفذتها قوات الاحتلال.

وشهد حي التفاح تحركات للدبابات الإسرائيلية في شارع السكة، ترافقت مع إطلاق نار كثيف وتوسيع نطاق ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» باتجاه المنطقة، فيما استمر القصف المدفعي شرقي المدينة حتى ساعات الصباح.

قصف مدفعي وسط القطاع وجنوبه

وفي وسط قطاع غزة، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة شمال شرقي مخيم البريج، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة شرقي محطة تمراز.

وشهدت مناطق شمال المخيم تحركات للآليات العسكرية وإطلاق نار، قبل رصد تحرك آليات باتجاه الشرق وانسحابها نحو «الخط الأصفر».

كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع «كواد كابتر» كشكًا قرب دوار عطيان شمال شرقي مخيم البريج بقنبلة حارقة، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان، قبل أن يتمكن الجيران من السيطرة عليه، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي مدينة دير البلح، حلّق الطيران المروحي الإسرائيلي في أجواء المدينة ومناطقها الغربية والوسطى، ونفذ استهدافًا جويًا، بالتزامن مع استمرار التحليق وإطلاق صاروخ من طائرة مروحية خارج المنطقة الوسطى.

أما في جنوبي القطاع، فأطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار شرقي مدينة خان يونس وجنوبها، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها ونيرانها في عرض بحر غزة.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، وتوسيع نطاق السيطرة العسكرية على حساب المناطق التي يتحرك فيها المدنيون، بما يفاقم المخاطر التي تواجه السكان ويهدد استقرارهم رغم سريان الاتفاق.