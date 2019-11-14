مغني الأوبرا الإيطالي بوتشيلي ينضم لليونسكو لمساعدة الأطفال المتضررين من الحرب

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مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي يحضر مؤتمر صحفيا بمناسبة تدشين برنامج "أصوات العالم" لتعليم الموسيقى بالتعاون مع منظمة اليونسكو في باريس بفرنسا يوم الأربعاء. تصوير: شارل بلاتيو - رويترز.

دشن مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي برنامج ”أصوات العالم“ لتعليم الموسيقى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) يوم الأربعاء لدعم الأطفال الذين تأثرت حياتهم بسبب الصراعات المسلحة.

وسيوسع البرنامج نطاق برنامج آخر هو ”أصوات هايتي“ الذي دشنه بوتشيلي في 2016 والذي قدم العلاج والتدريب الموسيقي والدروس والوجبات لنحو 12 ألف طفل في واحدة من أفقر دول العالم.

وقال بوتشيلي (61 عاما) لرويترز في باريس بعد توقيع مذكرة التفاهم مع اليونسكو لتدشين برامج مشابهة لتعليم الموسيقى في دول مثل مالي ”الموسيقى لغة عالمية يمكنها أن تؤثر على روح الإنسان بشكل إيجابي“.

وسينطلق برنامج ”أصوات العالم“ الذي دشنته مؤسسة أندريا بوتشيلي في 2020 وسيركز على مناطق منها سوريا والعراق والأراضي الفلسطينية.

وجاء في بيان للمؤسسة ”من خلال تشكيل جوقات إقليمية وغيرها من الأنشطة التعليمية تسعى مؤسسة أندريا بوتشيلي لتمكين المشاركين ومجتمعاتهم، عن طريق الموسيقى، من تعزيز المواهب وتحفيز الابتكار ورعاية التعاون وإتاحة فرص أكبر للنجاح في الحياة“.