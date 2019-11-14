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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: رصد صاروخ أطلق من غزة

أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى
أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى
(د ب أ)
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 9:31 م | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 9:31 م

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الخميس عن رصد القبة الحديدية لصاروخ أطلق من قطاع غزة تجاه البلدات المحاذية للقطاع.

وقال أدرعي في بيان صحفي "رصدت القبة الحديدية صاروخا واحدا على الأقل انطلق من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية" بعد ساعات من اتفاق التهدئة بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل برعاية مصرية.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الجيش بدأ جلسة مشاورات طارئة لمناقشة الأوضاع بعد انطلاق صاروخ من غزة.

وأعلنت إسرائيل والجهاد الاسلامي التوصل لاتفاق تهدئة بعد ثلاثة أيام من التوتر العسكري بين إسرائيل والقطاع، أدى إلى مقتل 34 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين.


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