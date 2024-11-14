رئيس ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي يخضع للتحقيق في قضية تسريب وثائق سرية

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن رئيس ديوان رئاسة الوزراء تساحي برافرمان يخضع للتحقيق في قضية تسريب الوثائق السرية.

ويخضع عدد من المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحقيق في قضية تسريب وثائق سرية للإعلام الأجنبي بعد العثور عليها في قطاع غزة والتلاعب بها.

وكشفت تقارير إسرائيلية، الأحد الماضي، أن تساحي برافرمان، رئيس ديوان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو المسؤول المشتبه به في ابتزاز ضابط بالجيش الإسرائيلي لـ«تغيير محاضر اجتماعات في زمن الحرب» من خلال تهديده بـ«تسجيل فيديو حساس»، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وتم الإشارة إلى اسم برافرمان لأول مرة من قبل هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان) التي ذكرت أيضاً أن الفيديو المعني تم تسجيله من الكاميرات الأمنية في مكتب نتنياهو، وأنه سُمح لموظفي مكتب رئيس الوزراء الآخرين بمشاهدة التسجيل.

من جانبه، نفى برافرمان، في بيان: «أي نشاط من هذا القبيل»، ووصف التقرير بأنه «كاذب» و«تشهيري»، وزعم أنه لم يحصل على أي مقطع فيديو من هذا القبيل، ولم يحاول استخدامه لأغراض الابتزاز، وقال: «هذه كذبة من البداية إلى النهاية، والهدف منها هو إيذائي وإيذاء مكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب».