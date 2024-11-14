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مصدر دبلوماسي: بوريل يقترح تعليق الاتحاد الأوروبي الحوار مع إسرائيل

د ب أ
نشر في: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 12:53 ص | آخر تحديث: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 12:53 ص

قال مصدر دبلوماسى بالاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، إن مفوض السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل قدم مقترحا بتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل، على خلفية ما تردد عن انتهاكها حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي فى قطاع غزة.


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