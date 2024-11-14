منتخب جزر فاروه يهزم أرمينيا في دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب جزر فاروه انتصاره الأول في المجموعة الرابعة بالمستوى الثالث ببطولة دوري أمم أوروبا، عقب فوزه 1-0 على مضيفه منتخب أرمينيا، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة.

وارتدى فيلجورمر ديفيدسون ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف منتخب جزر فاروه الوحيد في الدقيقة 33، فيما عجز منتخب أرمينيا عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وارتفع رصيد منتخب جزر فاروه إلى 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتا الذي يصعد بصاحبه للملحق المؤهل للمستوى الثاني في البطولة القارية، بينما توقف رصيد منتخب أرمينيا عند 4 نقاط في المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مقدونيا الشمالية، متصدر الترتيب برصيد 10 نقاط، مع ضيفه منتخب لاتفيا، صاحب المركز الأخير بأربع نقاط، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

يذكر أن المتصدر فقط سوف يتأهل مباشرة للمستوى الثاني في النسخة المقبلة للمسابقة وفقا للائحة.