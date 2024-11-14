قاضٍ في فيلادلفيا: جائزة ماسك الانتخابية قانونية لعدم وجود أدلة على عدم مشروعيتها

تم السماح باستمرار السحب على جائزة مليون دولار رصدها الملياردير إيلون ماسك حتى يوم الانتخابات الأمريكية، بعدما لم يتمكن أعلى مسؤول ادعاء في فيلادلفيا من إثبات أن السحب كان جائزة يانصيب غير قانونية، وفقا لرأي قاض صدر حديثا.

كان ممثل الادعاء العام لاري كراسـنر قد رفع دعوى الشهر الماضي لإيقاف السحب بموجب قانون ولاية بنسلفانيا.



كانت الجائزة متاحة فقط للناخبين في الولايات المتأرجحة الذين وقعوا عريضة تؤيد الحق الدستوري في حرية التعبير وحمل السلاح.

وقام ماسك، الذي التزم بتقديم أكثر من 70 مليون دولار للجنة العمل السياسي لدعم عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ومساعدة الجمهوريين الآخرين على الفوز، بتولي مهمة جديدة للمساهمة في قيادة جهود تحسين كفاءة الحكومة.