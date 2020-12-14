مصادر لـ«الشروق»: اتفاق بين التعليم العالي وشركة أدوية لتصنيع لقاح مصري لكورونا

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الصحة، أنه تم الاتفاق حاليا بين وزارة التعليم العالى ممثلة فى أكاديمية البحث العلمى وإحدى شركات الأدوية المصرية، لتصنيع لقاح كورونا المصرى الذى تتم التجارب عليه حاليا بالأكاديمية، حيث وصلت التجارب إلى مراحلها قبل السريرية، ومن المنتظر أن تبدأ التجارب السريرية على اللقاح المصرى خلال الأيام المقبلة.



وأضافت المصادر لـ«الشروق»، أن اللقاح المصرى من المتوقع أن يتم توفيره عام 2021، حيث تسير التجارب على اللقاح بشكل جيد، وأثبت فاعلية كبيرة فى تكوين الأجسام المضادة للفيروس خلال المرحلة الثانية من التجارب على الحيوانات، ومن المنتظر استكمال المرحلة الأخيرة وتجربته على البشر.



ولفتت المصادر أنه لحين توافر اللقاح المصرى، فإن الدولة تعمل على توفير عدة لقاحات خلال الفترة المقبلة، وبدأت بلقاح «سينوفارم» الصينى، والذى استلمت بالفعل الشحنة الأولى منه، إلى جانب أن هناك مباحثات أيضا للحصول على اللقاح البريطانى «فايزرــ بيونتيك» بين الحكومة المصرية والبريطانية.



وواصلت أعداد إصابات كورونا اليومية ارتفاعها حيث سجلت وزارة الصحة والسكان مساء الأحد 486 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، إلى جانب وفاة 22 حالة جديدة بالفيروس.