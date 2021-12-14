 قلق في إسرائيل حيال حالات «أوميكرون» مجهولة المصدر رغم قيود السفر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قلق في إسرائيل حيال حالات «أوميكرون» مجهولة المصدر رغم قيود السفر

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 3:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 3:58 ص

قالت قناة "كان" الإخبارية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن مسؤولي الصحة في إسرائيل يُلاحظون بقلق انتشار إصابات فيروس أوميكرون ولكنهم لا يعلمون مصدر هذا الانتشار رغم الجهود المبذولة والقيود المفروضة على السفر.
ونقلت القناة عن مصدر في الوزارة قوله "من الممكن أن يكون قد انتشر على نطاق أوسع مما كنا نعتقد".
وبحسب القناة فهناك ما يتراوح بين 5 و9 حالات من أوميكرون مجهولة المصدر.
وقالت القناة إن مسؤولي وزارة الصحة يخشون أن تشهد إسرائيل 15 ألف حالة يوميا إذا خرج المتحور الجديد "أوميكرون" المُعدي جدًا عن السيطرة.
ومكمن خطورة المتحور الجديد في أنه يحمل على غلافه الخارجي عددًا كبيرًا من الطفرات وهو ما يُصعب على الجهاز المناعي التصدي له.

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