أردوغان: استكمال انضمام تركمانستان إلى منظمة الدول التركية يمنحنا قوة كبيرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «فتح الطريق المؤدي إلى السلام ممكن، إذا أتيحت الفرصة للدبلوماسية»، مستشهدًا باتفاقية الحبوب وتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الأربعاء، أن «استكمال عملية انضمام تركمانستان (العضو المراقب) بالكامل إلى منظمة الدول التركية، خلال أقرب وقت، سيمنح بلاده قوة كبيرة».

وأشار إلى أن الوقت حان لتباشر أنقرة أعمال نقل الغاز الطبيعي التركمانستاني أيضًا، إلى أسواق الغرب.

وشهر نوفمبر الماضي، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البلدان الأعضاء في «منظمة الدول التركية» في آسيا الوسطى، إلى تعزيز تعاونها مع أنقرة، على أمل الاستفادة من ضعف نفوذ موسكو الغارقة في الحرب في أوكرانيا.

وقال أردوغان، خلال قمة هذه المنظمة في سمرقند، إنه «في ظل الحرب في أوكرانيا التي أدخلت المنطقة في فترة حساسة ومحفوفة بالمخاطر، تزداد الحاجة إلى تعزيز تعاوننا وتضامننا وتناغمنا».

وأمام نظرائه في المنطقة، دعا الرئيس التركي أيضًا إلى أن يتم في أقرب وقت ممكن، إنشاء صندوق استثماري تركي يسهل تعزيز التعاون الاقتصادي بين هذه الدول.

تأسست هذه المنظمة عام 2009 وكان اسمها «المجلس التركي»، قبل أن تعاد تسميتها «منظمة الدول التركية».

وهي تضم أربع جمهوريات سوفياتية سابقة في القوقاز (أذربيجان) وآسيا الوسطى (كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان) وكذلك دولتين مراقبتين هما تركمانستان- وهي جمهورية سوفياتية سابقة في آسيا الوسطى- والمجر.

ومن خلالها، تأمل أنقرة في زيادة نفوذها في منطقة هيمنت عليها موسكو لعقود، واحتفظت حتى بعد سقوط الاتحاد السوفياتي بنفوذها فيها، من خلال التحالفات العسكرية والاقتصادية.