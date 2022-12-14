وزير فلسطيني: التمكين الاقتصادي هو النهج الأكثر نجاعة لمعالجة الفقر

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، إن التمكين الاقتصادي هو النهج الأكثر نجاعة لمعالجة الفقر في فلسطين.

وأضاف مجدلاني، خلال كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الأول تحت عنوان "الفقر والتمكين الاقتصادي في دولة فلسطين"، الذي تنظمه المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي بالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية، أن فجوة الفقر تسجل ارتفاعًا مستمرًا لأسباب أهمها عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والتنمية وإحداث فرص عمل قادرة على استيعاب العمالة الجديدة التي تدخل إلى سوق العمل، بسبب معيقات الاحتلال، إضافة إلى تراجع الدعم الدولي وكذلك الزيادة الملحوظة في عدد السكان.

وأوضح أن الوزارة توجهت لدعم الاستهداف المباشر للفئات الضعيفة والمهمشة من النساء والشباب وذوي الإعاقة وصغار المزارعين من خلال التمكين الاقتصادي.

بدوره، قال رئيس جامعة النجاح الوطنية عبد الناصر زيد إن الجامعة تسعى لتوفير التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، بما يشكل مساهمة في انخراط الخريجين في السوق وتقليل البطالة ودفع عجلة التنمية.

يشار إلى أن نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية سجلت 30% مع نهاية العام 2021، حسب معطيات وزارة التنمية الفلسطينية.