روسيا تطلق صواريخ فرط صوتية على غرب أوكرانيا

قالت كييف، إن القوات الجوية الروسية أطلقت صواريخ من طراز كينجال فرط صوتية على غرب أوكرانيا اليوم الخميس.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن الصواريخ التي من الصعب اعتراضها قد تم إطلاقها عبر موجتين من طائرات مقاتلة من طراز ميج – 31 من المجال الجوي الروسي.

وقال المتحدث يوري إهنات في لقاء متلفز، إنه كانت هناك إصابة واحدة على الأقل في منطقة خميلنيتسكي. ولم يتطرق إلى أي تفاصيل أخرى.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارات وقعت بالقرب من مطار ستاروكوستيانتينيف العسكري في المنطقة.

وكان المطار، الذي يقع على بعد حوالي 240 كيلومترا جنوب غرب كييف، هدفا منذ فترة طويلة للهجمات الروسية باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

وقد تم أيضا تفعيل الدفاعات الجوية لفترة وجيزة فوق العاصمة كييف. ولم تتوفر في البداية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.