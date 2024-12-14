مقتل شخص جراء إطلاق النار في قاعدة عسكرية أمريكية بولاية جورجيا

أغلقت قاعدة عسكرية أمريكية في ولاية جورجيا اليوم السبت بعد أن تم إطلاق النار على شخص وقتله في حادث وصفته سلطات القاعدة بأنه "حادث فردي ".

وقبض على المهاجم وأُخذ إلى الحجز، وتم الإعلان عن "عودة الوضع إلى طبيعته" بعد أقل من ساعة من إغلاق القاعدة، حسبما ذكرت مركز العمليات في القاعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقع إطلاق النار في منطقة سكنية داخل القاعدة، التي تقع خارج أوجوستا في ولاية جورجيا، حسبما أفادت السلطات.

ولن يتم الكشف عن معلومات حول الضحية حتى يتم إبلاغ العائلة، وفقا لما ذكرته القاعدة. ولم تُنشر تفاصيل إضافية.