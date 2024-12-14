حجاج عبد العظيم: لا أعمل مع محمد إمام بكونه ابن الزعيم

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قال الفنان حجاج عبد العظيم، إن الفنان محمد إمام من الممثلين الموهوبين المميزين، مشيرا إلى أنه يعمل معه كمحمد إمام وليس بكونه ابن الزعيم عادل إمام.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت»، على قناة «صدى البلد»: «محمد إمام ممثل شاطر وموهوب ومجتهد ولديه من الأدوات الإنسانية التي تؤهله للعمل الفني».

وأشار إلى أنه نال شرف وحظ العمل مع نجوم كبار مثل محمود عبد العزيز وأحمد زكي وعادل إمام وفاروق الفيشاوي ومحمود ياسين، معقبا: «كان لي الحظ أني أشتغل مع ناس يحببوني في الوسط الفني».

ولفت حجاج عبد العظيم، إلى أن الفنان محمد عبد الرحمن توتا أفضل ممثل كوميدي يضحكه في الوقت الحالي، خصوصا أنه قادر على توظيف يوظف ملامح وجهه في أداء المشاهد.