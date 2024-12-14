تقرير: عرض فرنسي لحكيم زياش

كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود اهتمام من نادي رين الفرنسي للتعاقد مع حكيم زياش، لاعب فريق جالاتا سراي التركي، خلال الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة لو 360 سبورت المغربية أن نادي رين الفرنسي يستعد لتقديم عرض رسمي للاعب حكيم زياش، وهو ما يعد إنقاذَا له من التواجد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي في الفترة الحالية.

وأضاف التقرير: "الأرجنتيني خورخي سامباولي، المدير الفني لفريق رين تحدث مع مسؤولي رين من أجل الحصول على خدمات حكيم زياش، وجرت بالفعل مفاوضات بين الطرفين".

وأتمت صحيفة لو 360 سبورت: "زياش رحب بالفكرة لكن دون الحسم في وجهته المقبلة، خصوصًا في ظل أنه يمر بفترة صعبة مع جالاتا سراي، حيث لا يشارك أساسيًا في المباريات ويتواجد على مقاعد البدلاء".

وكان اسم المغربي حكيم زياش، البالغ من العمر 31 عامًا قد ارتبط في الأيام الماضية بالانتقال لصفوف النادي الأهلي، من أجل التواجد مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.