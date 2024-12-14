أعيد انتخاب فيليب ديالو، المنتهية ولايته، رئيسا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم بأكثرية 55.34%، متغلبا على بيار سامسونف المقرب من نويل لوجريت الذي حل ديالو بدلا منه في يناير 2023.

وللمرة الأولى في أهم اتحاد رياضي فرنسي (2.4 مليون لاعب مرخص لهم)، دعي رؤساء أندية الهواة للمشاركة الثلاثاء والأربعاء للاقتراع إلكترونيا، بالإضافة إلى رؤساء الأندية المحترفة، الدوريات ال22 الإقليمية والمقاطعات ال91، أي نحو 11500 ناخب مقابل أقل من 250 سابقا.

وقال ديالو، 61 عاما، بعد فوزه إثر ختام الجمعية الفيدرالية للاتحاد في فندق باريسي بالقرب من برج إيفل، إنه يستمد "شرعية قوية" وأشاد ب"النضج الديموقراطي في رياضتنا".

وسيستفيد الاتحاد بدءا من 2026 من عقد قياسي بقيمة 100 مليون يورو في السنة الواحدة مع عملاق المستلزمات الرياضية نايكي.