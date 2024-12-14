تستضيف حاليا مدينة الغردقة، ممثلي 80 شركة سياحة وسفر تركية، ضمن تنشيط وترويج الحركة السياحية الوافدة للغردقة من السوق التركي، في ضوء برنامج لجولة تعريفية للشركات التركية في المقاصد السياحية المصرية.

وقال كامل أبوعلي رئيس جميعة مستثمري السياحة بالبحر الأحمر ورئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية، إن المجموعة تستضيف حاليا ممثلي 80 شركة سياحة وسفر تركية بمدينة نيفرلاند الفندقية الترفيهية، تزامنا مع عيدها السنوي الثاني، وضمن برنامج لجولة تعريفية للشركات التركية في المقاصد السياحية المصرية، بالتعاون مع كبرى شركات السياحية العالمية "CoralTravel".

وأكد الاهتمام باستضافة أكبر ممثلي الشركات السياحية التركية، حيث إن تركيا من أهم الأسواق الجديدة والتي أثبتت وجودها بقوة داخل شرم الشيخ في السنة الماضية بعد التسهيلات المقدمة؛ لاستخراج التأشيرات.

وأضاف أن هذه الجولة التعريفية تجعل الشركات السياحية تتعرف عن قرب على المنتج السياحي المصري بالأخص الغردقة، وتزيد من العلاقات الودية المميزة بين الشركات السياحية ومنتجعات البحر الأحمر؛ مما يعود بالإيجاب على السياحة المصرية في السنوات القادمة

وفى نفس السياق، أكد محمد عيد سليمان المدير الإقليمي للتسويق بمجموعة بيك الباتروس للفنادق، مشاركة المجموعة للعام الثاني على التوالي بجناح كبير مميز في سوق السياحة والسفر بإسطنبول - تركيا في الفترة من 5 - 7 فبراير 2025؛ لأهمية جذب السوق التركي للغردقة بجانب الحفاظ على نجاح منتجعات المجموعة في شرم الشيخ وعدد نزلائها الأتراك.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركات السياحة والسفر التركية، عن سعادتهم بزيارة الغردقة ومكادي باي الساحرة، مشيدين بالخدمات الترفيهية المقدمة من مدينة نيفرلاند العملاقة.

الجدير بالذكر أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية، حتفلت بمرور 32 عاما على تواجدها فى سوق السياحة المصري بـ30 منتجعًا و أكثر من 18 ألف غرفة، وتضم 12 ألف موظف وشريك في النجاح.