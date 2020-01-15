أمازون تقدم قرضا لشركة توصيل الأغذية للمنازل ديليفرو

قالت مصادر مطلعة إن شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون دوت كوم قدمت قرضا لشركة توصيل الأغذية إلى المنازل في بريطانيا ديليفرو، في أحدث جولة لتمويل الشركة الناشئة خوفا من تعرضها لأزمة سيولة، بعد التحقيق الذي أجرته السلطات البريطانية معها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه بدون دعم من أمازون، فإن ديليفرو تواجه خطر انخفاض تدفقها المالي، مضيفة أنه في حين لم يتضح حجم القرض، فإن ديليفرو الموجود مقرها في العاصمة البريطانية لندن، لديها كميات كافية من المال اللازم لاستمرار نشاطها.

وفي حين رفض متحدث باسم ديليفرو التعليق على هذه الأنباء، فإن متحدث باسم أمازون أشار إلى بيان سابق صادر عن الشركة وقالت فيه إن ديليفرو يجب أن يكون لديها قدرة واسعة إلى الوصول إلى المستثمرين والداعمين.

كانت أمازون قد قادت عملية ضخ استثمارات بقيمة 575 مليون دولار في ديليفرو في مايو الماضي.

وقد تجمدت الاستثمارات في ديليفرو بشكل مفاجئ في أعقاب إعلان هيئة حماية المنافسة والأسواق البريطانية اعتراضها على عرض أمازون شراء حصلة الأقلية في ديليفرو لأنها تمثل خطرا على مستوى المنافسة في سوق توصيل الغذاء إلى المنازل.

وذكرت هيئة حماية المنافسة في الشهر الماضي أنها تعتزم إجراء تحقيق عميق بشأن استثمارات أمازون في ديليفرو والتي تصل إلى حوالي 500 مليون دولار وأنها ستعلن نتيجة التحقيق بحلول يوم 11 يونيو المقبل.