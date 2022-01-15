ممثل الاتحاد الدولي للسلة: مصر قادرة على تنظيم كأس العالم للمنتخبات

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أشاد باترياس كومينوس ممثل الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" باستضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية في فبراير المقبل لأول مرة في قارة إفريقيا.

وقال كومينوس في المؤتمر الصحفي لقرعة كأس العالم للأندية في منطقة الأهرامات: "مصر تمتلك بنية تحتية رائعة واستضافات العديد من البطولات الكبيرة وآخرها كأس العالم لكرة لليد".

وأضاف: "مصر نجحت في العديد من التحديات ولم لا فمن الممكن أن تستضيف كأس العالم للمنتخبات وتقديم طلب للتنظيم فلقد نجحوا من قبل في تنظيم كأس العالم للشباب تحت ١٩ عاما منذ ٥ سنوات ".

وأتم: "أعتقد أن مصر تستضيف الآن كأس العالم للأندية للمرة الأولى في إفريقيا ويفتح ذلك المجال لاستضافة بطولات أكبر في المستقبل وهناك دعم كبير من الحكومة المصرية وعمل من الاتحاد المصري نحو النمو باللعبة والتطوير".