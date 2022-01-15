 الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها - بوابة الشروق
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الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها

أحمد كساب
نشر في: السبت 15 يناير 2022 - 3:13 م | آخر تحديث: السبت 15 يناير 2022 - 3:13 م

خصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة القادمة بعنوان "ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها"؛ عملا على تحقيق وتعزيز تماسك الأسرة واستقرارها، والحد من مخاطر التسرع في الطلاق، وبيان الآثار السلبية المترتبة عليه، والأحكام الفقهية المتعلقة به، وتعلم كيفية المحافظة على الأسرة وأن يتحمل كل من الطرفين مسئوليته تجاه استقرار الأسرة، مع إعطاء كل ذي حق حقه.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ذلك يأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الأزهر والأوقاف والإفتاء، وحفاظًا على استقرار الأسرة، وإسهامًا في زيادة الوعي الأسري والمجتمعي بقضايا الأسرة، ومعالجة مشكلاتها، وتعزيز تماسكها واستقرارها، ودعمًا لمبادرة سكن ومودة.


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