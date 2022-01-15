الوكالة السورية: مواطنون يطردون رتلا أمريكيا حاول دخول قرية بريف القامشلي

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أفاد تقرير سوري، اليوم السبت، بأن أهالي قرية في ريف القامشلي، بمساندة حاجز للجيش العربي السوري، منعوا رتل آليات عسكرية للقوات الأمريكية من دخول القرية وطردوه من المنطقة.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" اليوم أن "رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي حاول المرور عبر قرية صالحية حرب في منطقة القامشلي فقام أهلي القرية وبمساندة عناصر حاجز للجيش بمنعه وأجبروه على مغادرة المنطقة".

وأشارت الوكالة إلى أن حاجزا للجيش قام في الثامن من الشهر الجاري بطرد رتل من أربع آليات عسكرية للقوات الأمريكية حاول دخول قرية قبور الغراجنة شمال بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.