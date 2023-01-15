إصابة فلسطينيين إثر رشق المستوطنين سياراتهم بالحجارة جنوب نابلس

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أفادت مراسلة RT بأن مستوطنين إسرائيليين رشقوا سيارات فلسطينيين بالحجارة جنوب مدينة نابلس، مما تسبب بحادث سير أدى إلى إصابات بينهم.