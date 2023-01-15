 إصابة فلسطينيين إثر رشق المستوطنين سياراتهم بالحجارة جنوب نابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة فلسطينيين إثر رشق المستوطنين سياراتهم بالحجارة جنوب نابلس


نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 8:31 ص | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 8:31 ص

أفادت مراسلة RT بأن مستوطنين إسرائيليين رشقوا سيارات فلسطينيين بالحجارة جنوب مدينة نابلس، مما تسبب بحادث سير أدى إلى إصابات بينهم.

 


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