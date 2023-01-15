إسرائيل: أكثر من 80 ألفا يتظاهرون في تل أبيب احتجاجا على إصلاحات قضائية

واصطدمت الشرطة بمجموعة من المتظاهرين بينما كانوا يحاولون إغلاق طريق أيالون السريع في تل أبيب.

ويقول معارضون إن الإصلاحات المقترحة من شأنها تقويض استقلال القضاء، ودعم الفساد، كما تعدّ انتكاسة على صعيد حقوق الأقليات، فضلا عن تهديدها مصداقية الجهاز القضائي في إسرائيل.

ورفع متظاهرون لافتات وصفت الائتلاف الجديد بقيادة نتنياهو بأنه "حكومة عار".

ومن بين المعارضين لتلك الإصلاحات: رئيس المحكمة العليا في إسرائيل، والمدعي العام الإسرائيلي.

وحمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية، كما رفعوا لافتات عليها كتابات بالعبرية، وصوراً لنتنياهو وعلامة (×) على فمه.

ومن بين المتظاهرين، مجموعة من الفتيات رسمْن على أفواههن بصماتِ أصابع باللون الأحمر، في رسالة للحكومة بأنهن لن يصمُتن.

وقالت إحدى السيدات، وقد طلبت عدم الإفصاح عن اسمها وهي تغالب الدموع، إنها كانت من الجيل الثاني للناجين من الهولوكوست.

وأضافت المرأة: "أبي وأمي هاجرا من أنظمة غير ديمقراطية للعيش في نظام ديمقراطي. لقد أتيا من نظام شمولي لكي يعيشا بحُرية. وعندما أرى ذلك يتعرّض للتقويض، فإن قلبي ينفطر".

ونوّهت أنها هي وصديقها كانا يتوقعان أن يُقدم نتنياهو على عمل تغييرات راديكالية، لكن لم يخطر ببالهما أن يحدث ذلك بتلك السرعة.

وتعدّ هذه أضخم مظاهرات منذ أداء حكومة نتنياهو الائتلافية الجديدة اليمين الدستورية في ديسمبر.

ودعت أحزاب المعارضة، الإسرائيليين للانضمام للمسيرات من أجل "إنقاذ الديمقراطية" واحتجاجا على التغييرات القضائية المخطط لها.

وبموجب الخطط التي أعلنها وزير العدل ياريف ليفين في وقت سابق من الشهر الجاري، ستكون للأغلبية البسيطة في الكنيست (البرلمان) سلطة إلغاء أحكام المحكمة العليا فعليا. وقد يمكّن هذا الحكومة الحالية من تمرير تشريع دون الخشية من إسقاطه.

ويخشى المعارضون من أنْ تستخدم الحكومة الجديدة تلك التغييرات لإلغاء المحاكمة الجنائية الجارية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على الرغم من أن الحكومة لم تقل أنها ستفعل ذلك.