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أعداد جريدة الشروق
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فتح: الشعب الفلسطيني يخوض مواجهة على مدار الساعة في وجه الاحتلال

أ ش أ
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 2:06 ص | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 2:06 ص

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس المجلس الأعلى الفلسطيني للشباب والرياضة، جبريل الرجوب، إن الشعب الفلسطيني يخوض مواجهة على مدار الساعة في وجه "احتلال فاشي عنصري، الذي يستهدف فلسطين أرضا وشعبا وتاريخا ومقدسات".
جاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به مسؤول حركة فتح، عقب استقباله، اليوم، من قبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بمقر الخارجية الجزائرية بالعاصمة، وذلك خلال حضوره بطولة إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم والتي تحتضنها الجزائر.
وأضاف أن صمود وإصرار الفلسطينيين على استقلال الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقدس عاصمتها هي عنصر ثابت الوجود في معادلة الصراع، ولا حل ولا سلام ولا أمن ولا استقرار بدون ذلك.
وأعرب الرجوب عن شكره للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أعرب عن استعداد بلاده لاستقبال أي تظاهرات رياضية للفرق الفلسطينية وذلك دعما للقضية الفلسطينية.

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