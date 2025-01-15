 ارتفاع معدل التضخم في أمريكا خلال ديسمبر الماضي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع معدل التضخم في أمريكا خلال ديسمبر الماضي

واشنطن – أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 15 يناير 2025 - 4:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 4:40 م

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، خلال ديسمبر الماضي، مع ارتفاع أسعار البنزين، والبيض، والسيارات المستعملة، ومع ذلك ظهرت إشارات أيضا على تراجع ضغوط الأسعار الأساسية قليلا.

وأظهر تقرير وزارة العمل الصادر، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.9% في ديسمبر مقارنة بالشهر المقابل العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو.

وكان هذا الارتفاع هو الثالث على التوالي بعد انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف العام ليصل إلى 2.4% في سبتمبر.

ومع ذلك، باستثناء فتئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، انخفض ما يسمى بالتضخم الأساسي إلى 3.2%، بعد أن ظل ثابتا عند مستوى 3.3% لمدة 3 أشهر متتالية.

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