 رئيس الوزراء يشهد احتفالية افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء يشهد احتفالية افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 15 يناير 2025 - 1:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 1:38 م

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، احتفالية افتتاح خطوط تجميع سيارات «جيلي» في مصر.

والتقى مدبولي مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سونج جيم، رئيس شركة جيلي العالمية للسيارات، ونائب رئيس «مجموعة جيلي أوتو القابضة».

وتناول الاجتماع استعراض خطة الشركة لتصنيع السيارات في مصر خلال المرحلة المقبلة، من خلال الشراكة مع شركة «أوتو موبيليتي».

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للشراكة القائمة بين «مجموعة جيلي أوتو القابضة» وشركة «أوتو موبيليتي»، مُشيرًا إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن مشروع مُهم للغاية لتصنيع سيارات ماركة «جيلي» في مصر

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى أن يكون المصنع الجديد خطوة مُهمة للشركة نحو إقامة ما تطمح إليه من إقامة مركز رئيسي لها في مصر يُغطي، ليس فقط السوق المحلية، بل منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد أنه مُستعد لتقديم كل الدعم المُمكن لإنشاء هذا المركز الإقليمي لخدمة المنطقة بالكامل، في إطار المحفزات التي رصدتها الحكومة لدعم هذه الصناعة.

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