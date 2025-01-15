مصادر لـ القاهرة الإخبارية: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يؤكد إعادة إعمار القطاع وفتح المعابر الحدودية

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قالت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المستدام.

وأشارت إلى أن «اتفاق وقف إطلاق النار يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة من مدنيين وجنود، سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك».

ولفتت إلى أن «الاتفاق يؤكد على إعادة إعمار قطاع غزة، وفتح المعابر الحدودية، والسماح بحركة السكان ونقل البضائع».

وأوضحت أن «الاتفاق يؤكد على عودة الهدوء المستدام إلى قطاع غزة، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب قوات جيش الاحتلال».

وذكرت أن «الاتفاق الإطاري مكون من 3 مراحل مترابطة، يتم تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال 42 يوما».