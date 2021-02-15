كشف وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي عن أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأفريقيا بلغ 7ر40 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي ، مقارنة مع 9ر36 مليار دولار عن الفترة ذاتها من عام 2019 .



ونقلت وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الاثنين عن الزيودي قوله إن هذا يعكس النمو في قيم وأحجام التبادل التجاري بين الإمارات ودول القارة السمراء لا سيما في ظل جائحة كورونا " كوفيد 19" وتأثر اقتصادات العالم.



وأضاف الزيودي، بمناسبة انطلاق أعمال منتدى "أسبوع دبي في أفريقيا – كينيا" اليوم، أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأفريقيا بلغ نحو 50 مليار دولار في عام 2019 مقابل 33 مليار دولار عام 2015.



وذكر الزيودي أن العلاقات الإماراتية مع الدول الأفريقية قوية وتمتد لقرون بالنظر لقنوات التجارة التقليدية والقديمة للدولة مع محيطها الآسيوي والأفريقي، لذا فإن دولة الإمارات تنظر بأهمية بالغة لتلك العلاقات المثمرة والحرص على تنميتها ليس فقط على الصعيد الاقتصادي ولكن على الصعد كافة.



وأشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية لقنوات الشراكة التجارية والاستثمارية بين الإمارات والدول الأفريقية، تترجم بلغة الإحصائيات والأرقام لمعدلات مطردة من النمو في مختلف قطاعات الشراكة، معربا عن تفاؤله لنمو وازدهار تلك العلاقات لآفاق أرحب بما يعود بالخير والرفاهية على كلا الجانبين.



وأضاف أن الإمارات تعد بمثابة نافذة حيوية وجيوستراتيجية لمرور منتجاتها إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، يضاف لما سبق تصنيف الدولة واستحواذها على المرتبة الثالثة عالمياً في قطاع إعادة التصدير بعد هونج كونج وسنغافورة، فهذا مؤشر يدعم جاذبية الدولة تجاه التجارة العالمية وبالأخص من دول أفريقيا.



ولفت الزيودي إلى أن تطورات وتداعيات أزمة كوفيد – 19" ستهيمين على نقاشات وفاعليات "أسبوع دبي في إفريقيا – كينيا " بما فيها بحث واستكشاف الفرص الجديدة والتوصل لأفضل الممارسات للتغلب على تداعيات الجائحة، مؤكدا أن التوصيات والمخرجات التي ستنطلق من مظلة ذلك المؤتمر ستتمحور حول إيجاد حلول لمجابهة العوائق.