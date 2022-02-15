شركة دراجون أويل الإماراتية تعلن عن أول اكتشاف بترولي بخليج السويس

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، علي الجروان رئيس شركة دراجون أويل الإماراتية، حيث بحث الجانبان أنشطة الشركة في مصر بمنطقة خليج السويس.

وأعلنت شركة دراجون أويل، "المملوكة بالكامل لحكومة دبي"، عن اكتشاف بترولي جديد لها في خليج السويس بمصر.

كما أكدت أن مخزون النفط المتوقع الأولي المقدر للكشف الجديد نحو 100 مليون برميل داخل منطقة شمال شرق رمضان مع وجود احتمالات لإضافة مخزون نفط متوقع أكبر عند البدء في خطة التنمية ويعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس في 20 عامًا.

ويعتبر الحقل النفطي الجديد أول اكتشاف لشركة "دراجون أويل" منذ أن أصبحت لاعبًا فعالًا في قطاع البترول في مصر، بعد أن استحوذت على 100% من أصول شركة "بي بي" البريطانية في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.