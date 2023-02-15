قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 14 مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال 6 أشخاص، من بينهم طفل، من مُحافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال عدة قرى في "جنين" الواقعة شمال الضفة، واعتقلت شابا من بلدة "كفر دان"، وفتشت القوات منازل أسرى محررين بالبلدة.

وهاجم مستوطنون منطقة "الصفافير" في عوريف جنوب محافظة "نابلس"، وأحرقوا سيارة متوقفة قرب أحد المساجد، فيما هاجم مستوطنون آخرون السيارات بالحجارة في جنوب "جنين".

واعتقل جنود الاحتلال ثلاثة أشخاص من قرى مُحافظة رام الله والبيرة التي شهدت أمس تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع المسماة "بالزنانة"، كما اعتقلوا شخصين من "نابلس" ضمن حملة مداهمات بالمحافظة الواقعة شمال الضفة، فيما جرى اعتقال شقيقين من "طولكرم"، أحدهما أسير محرر.