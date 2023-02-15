ما هي أكثر المناطق المتضررة من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا؟

حدّدت بيانات رسمية، أكثر المناطق المتضررة من حيث الخسائر البشرية والبنية التحتية في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.

وقالت الإحصاءات، إنه تم رصد وفاة 41 ألفا وإصابة 100 ألف في كل من تركيا وسوريا، بينما لا يزال هناك ضحايا تحت أنقاض المباني المهدمة في الزلزال الذي وقع 6 فبراير الجاري، بقوة 7.8 على مقياس ريختر.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" هذه الإحصاءات التي أفادت بأن أكثر المناطق المتضررة في تركيا هي غازي عنتاب وهاتاي وشانلي أورفا ومالاطية وأديمان وكليس وعثمانية وأضنة وديار بكر.

أما في سوريا فأكثر المحافظات تضررا هي حلب وإدلب وحماة واللاذقية.

وتعرضت مئات المباني في المناطق المذكورة لدمار كبير، مثل تصدع مئات المباني، وخروج محطات كهرباء ومياه عن العمل.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية، إلى أن عدد المتضررين من الزلزال يبلغ نحو 26 مليون شخص، مع توقعات بزيادة هذا الرقم.