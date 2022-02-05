واشنطن وأبوظبي تناقشان العلاقات الثنائية وخفض التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين

ناقشت الولايات المتحدة ودولة الإمارات الثلاثاء العلاقات الثنائية وسبل خفض التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر حسابه على تويتر ليل الثلاثاء/الأربعاء إنه بحث مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد "سبل تعميق العلاقات الثنائية والتعاون بشأن الأولويات الإقليمية والدولية المشتركة، مثل أهمية دعم خفض التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

كما قال بلينكن في تصريحات نشرها موقع وزارة الخارجية الأمريكية: "لدينا أوثق أوجه التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والعالمية، وهي شريك استراتيجي وثيق للولايات المتحدة، ونعمل معا على تعزيز قضية السلام والاستقرار والأمن الإقليمي. نحن نعمل بشكل جيد خارج المنطقة، وبالطبع نتطلع بشدة إلى استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف القادم (كوب 28)والعمل المهم الذي نقوم به معا أيضا".

من جانبه قال وزير الخارجية الإماراتي: "يجب أن أقول إن لدينا علاقة رائعة ومتنوعة مع الولايات المتحدة، ويجب أن نكون فخورين جدا بكل ما حققناه معا كحكومتين، وكشعبين في بلدينا ... ونأمل أن نتمكن من تحقيق المزيد معا".