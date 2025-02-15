زيلينسكي: فرصة أوكرانيا للصمود ستكون ضئيلة من دون دعم أمريكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده لن تكون لديها سوى فرصة ضئيلة للصمود في الحرب مع روسيا، من دون دعم عسكري من الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز ستبث كاملة الأحد، أجريت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "ستكون لدينا فرصة ضئيلة، فرصة ضئيلة للصمود من دون دعم الولايات المتحدة. أعتقد أن هذا أمر شديد الأهمية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أدلى بتصريحات تتعلق بإمكانية مشاركة أوكرانيا في المحادثات الرامية إلى إنهاء النزاع مع روسيا، وذلك خلال حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وجاءت هذه التصريحات ردًا على استفسار من أحد الصحفيين حول ما إذا كانت أوكرانيا ستُدرج ضمن الأطراف المشاركة في المفاوضات، ليجيب ترامب مؤكدًا أن كييف ستكون جزءًا من العملية التفاوضية.

وأوضح ترامب أن المفاوضات ستشمل ممثلين عن أوكرانيا وروسيا، إلى جانب أطراف أخرى ستشارك في المناقشات.

وأشار إلى أن وفدًا روسيًا سيحضر مؤتمر ميونخ للأمن، الذي سيشارك فيه أيضًا نائبه جيه دي فانس، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث من المتوقع أن يجتمع الثلاثة على هامش المؤتمر.