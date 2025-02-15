قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن خطة الوزارة لشهر رمضان ستشهد للمرة الأولى تنظيم 4 ملتقيات فكرية بدلا من الملتقى الفكري الواحد المعتاد، والذي يعقد بعد صلاة العشاء بمسجد الحسين.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الخلاصة» عبر شاشة «المحور»، أن الملتقيات الفكرية ستشهد حضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الدين والفكر من مختلف التخصصات.

وأوضح أن الوزارة ستعقد أيضا ملتقى مماثلا للواعظات لمخاطبة المواطنات المصريات، وملتقى آخر مخصص لذوي الهمم والوافدين.

وأشار إلى أن جميع الفعاليات ستكون لها نظائر في المساجد الكبرى بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد أن مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية سيشارك في الفعاليات الرمضانية لأول مرة هذا العام، بعد انضمام المسجد والمركز الثقافي الإسلامي ودار القرآن إلى وزارة الأوقاف، معقبا: «مسجد مصر الكبير فخر عظيم لنا، وقلت في إحدى المناسبات الدولية المهمة به إنه ثالث الحرمين مساحة، ودرة العاصمة سياحة، وهو بالفعل كذلك».

ولفت إلى أن مسجد مصر الكبير سيشهد فعاليات الملتقى الفكري للوافدين، والتي ستقدم بلغات أجنبية، مشيرًا إلى وجود عشرات الآلاف من الطلاب الوافدين الذين يدرسون في مصر.

ونوه بأن الوزارة ستطلق نشاطا مخصصا للأطفال، من خلال إقامة أمسية ثقافية أسبوعية كل يوم خميس في الحديقة الثقافية بحي السيدة زينب، كما ستقام فعاليات مماثلة للأطفال في 21.5 ألف مسجد على مستوى الجمهورية كل خميس بعد صلاة العصر خلال شهر رمضان.