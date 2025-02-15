الجامعة العربية تشيد بجهود مصر لتسهيل وصول المساعدات إلى غزة

أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، اليوم السبت، بجهود مصر لتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي باستمرار الضغط على إسرائيل لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وقال السفير حسام زكي خلال تصريحات صحفية من أمام معبر رفح البري على هامش زيارة وفد الجامعة العربية: "أشعر بالفخر من أمام هذه النقطة الغالية من أرض مصر و هي معبر رفح، الذي يربط بين مصر وفلسطين".

وأضاف زكي: "لقد اطلعنا اليوم على جهد كبير من قبل السلطات المصرية والوزارات التي تعمل في مجال تسليم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة".

كما أعرب عن سعادته كمسؤول في جامعة الدول العربية وكمواطن مصري، في ضوء تفاصيل هذه الزيارة، والجهد الذي تم الإطلاع عليه من قبل جميع الجهات والسلطات المصرية.

وتابع: "أشعر بالفخر بهذا الجهد الذي رأيته، والذي يمثل صورة مشرفة جدا لآلية تنسيق الجهود المصرية، والتي يقودها الهلال الأحمر المصري وأيضا وزارة الصحة المصرية."

كما أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بجهد محافظة شمال سيناء وجميع الجهات التي تعمل من أجل هذا التنسيق المتميز.

وأشار السفير حسام زكي إلى أن هناك عدد ضخم من الشاحنات الجاهزة للدخول إلى قطاع غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخولها بل ويجعل من دخولها صعب، مشيدا في هذا الإطار بجهود مصر، التي تبذلها لتسهيل عملية وصول المساعدات إلى داخل القطاع، مؤكدا أن "وتيرة دخول المساعدات غير مقبولة لا إنسانيا ولا أخلاقيا".

وأطلق السفير حسام زكي نداء إلى المجتمع الدولي باستمرار الضغط على إسرائيل لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة من أجل أهالي قطاع غزة.