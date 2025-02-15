سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو عن تولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال بيسيرو في حواره عبر قناة الزمالك: إن نادي الزمالك فاز بألقاب كثيرة، منها لقب الدوري 2022، وهو بذلك يشبه أكبر الفرق الأوروبية.

وأضاف: "أنا أفضل أن أتحدث عن الفريق بشكل جماعي وليس كأفراد دائمًا".

وكشف عن خطته مع الفريق قائلًا: “الفوز في المباريات المقبلة هو خطته وهدف مدرب الزمالك يجب أن يكون الانتصار على ملعبه وخارجه”.

وأكمل: أعد بالفوز ولذلك جئت إلى هنا، وأدرب الزمالك لأنني أومن بقدرتنا على ذلك، وإلا ما دربت الفريق.

ويواصل: "أفضل أن أهاجم عن طريق إظهار القدرات الفردية للاعبين والتسديد من بعد".

واستكمل: وجودي مع فريق عظيم مثل الزمالك تحد كبير، ولدي خطة سأعمل عليها، وجئت إلى مصر للعمل مع اللاعبين والفوز بجميع البطولات.

وواصل: “الزمالك لديه كتيبة من اللاعبين وهم الأفضل في إفريقيا، وتواجدي لتطوير وتحسين أداء اللاعبين، وهدفي إسعاد الجمهور”.

وأشار: “الزمالك يمتلك جمهورًا مهووسًا بالفوز إنه جمهور عظيم، وأريد منهم الدعم والوقوف مع الفريق”.

وأضاف: “الجمهور يغضب من اللاعبين في الخسارة وهذا شيء طبيعي، وهدفي تحقيق نتائج إيجابية”.

وقال: “نادي الزمالك يلعب مثل الأندية الأوروبية ولا يوجد مقارنة بينه وبين أي نادي، فهو فريق بطولات”.

وتابع: “أنا أفضل أن أتحدث عن الفريق كمجموعة، والخطة أن أبدأ في المرحلة الحالية للفوز في جميع المباريات، وإعداد الفريق بشكل جيد”.

وألمح: “علينا الاستعداد بشكل جيد وتحقيق الفوز على بتروجيت رغم أنني ليس لدي الوقت الكافي”.

وأنهى حديثه: “أحب الحفاظ على شباك الفريق على أن أفوز في +90، لكن هدفي الانتصار دائمًا حتى لو بنتيجة 7-5، يعجبني الهجوم دائمًا”.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي، إسناد مهمة تدريب الفرق الأول لكرة القدم إلى المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وقرر الزمالك توجيه الشكر لـ السويسري كريستيان جروس بعد 60 يومًا فقط في ميت عقبة.