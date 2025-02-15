محافظة القاهرة تنفي إزالة قصر برسوم باشا لإنشاء كوبري: تم التنفيذ منذ فترة دون المساس بالقصر

نفت محافظة القاهرة ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن إزالة قصر برسوم باشا الأثري بشارع أحمد سعيد بحي الوايلي لإقامة كوبري.

وأكدت المحافظة في بيان أصدرت الجمعة، أن ما تردد بهذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وأن القصر قائم في مكانه ولم يُمس، حيث تم تنفيذ الكوبري منذ فترة مع تفادي القصر حفاظًا عليه.

وأهابت محافظة القاهرة بوسائل الإعلام تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة البيانات.

ويعد قصر برسوم باشا أحد المعالم الأثرية المهمة في القاهرة، حيث يعود بناؤه إلى حقبة زمنية شهدت ازدهار العمارة في مصر خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

اشتهرت تلك الفترة بتأثر الطراز المعماري المصري بالطابع الأوروبي، مع الاحتفاظ بلمسات شرقية تعكس هوية المكان.

وتواجه العديد من القصور التراثية في القاهرة تحديات تتعلق بالحفاظ عليها في ظل التوسع العمراني، ما يجعل القرارات الخاصة بهذه المباني محط اهتمام واسع من المهتمين بالتراث والمجتمع المدني.