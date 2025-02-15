شعبة الذهب: الأسعار تشهد ارتفاعات غير مسبوقة بسبب الاضطرابات العالمية

قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنَّ أسعار الذهب تشهد ارتفاعات غير مسبوقة، محققة أرقامًا قياسية جديدة يوميًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بتوقيت العاشرة»، مع الدكتور أيمن عطالله، على قناة «الشمس 2»، أن هذه الزيادات اليومية الكبيرة تعود بشكل أساسي إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن الذهب لا يوجد له سقف سعري محدد، مستشهدًا بوصول السعر العالمي سابقًا إلى 1000 دولار، ثم 2000 دولار، وحاليًا يقترب من 3000 دولار للأوقية، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا.

أوضح ميلاد، أن السوق المصري يشهد حاليًا عمليات بيع كبيرة من الأفراد الذين يحققون أرباحًا من ارتفاع الأسعار ومع ذلك، نبه إلى أن هذا السلوك محفوف بالمخاطر، نظرًا لإمكانية استمرار ارتفاع أسعار الذهب مستقبلًا.

ونصح ميلاد، بأن يكون الادخار في الذهب أو الاستثمار فيه طويل المدى، أي لمدة سنة أو سنتين على الأقل، مؤكدًا أن الذهب يُعتبر وعاءً مهمًا وقويًا ومفيدًا للادخار، خاصة في ظل تعرض العملات العالمية لضغوط كبيرة.

واختتم ميلاد، بالتأكيد على أن الذهب سيظل ملاذًا آمنًا رغم تقلبات الأسعار، كما إلى أن الأحداث العالمية هي السبب الرئيسي في زيادة أسعار الذهب، وليس لها علاقة بالسوق المحلي.