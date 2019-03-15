«سي إن إن»: مقتل أردني وإصابة 5 آخرين في الهجوم الإرهابي بنيوزلندا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، عن مقتل أردني وإصابة 5 آخرين في حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في منطقة كرايست تشيرش بنيوزلندا، وذلك نقلًا عن شبكة «سي إن إن» الأمريكية، اليوم الجمعة.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أعلنت مقتل وإصابة العشرات في الهجوم على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، أثناء صلاة الجمعة.

ويُذكر أن الشرطة النيوزيلندية، صرحت بأن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي ارتفع إلى 49 شخصا على الأقل، و50 مصابًا، ورفعت أعلى درجات التهديد الأمني في البلاد فضلًا عن تعزيز الأمن على الحدود والمطارات.