ترحيب أممي بأداء الحكومة الليبية الجديدة اليمين الدستورية

رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بأداء حكومة الوحدة الوطنية الليبية لليمين الدستورية، اليوم، أمام مجلس النواب الليبي، وذلك أثناء جلسته المنعقدة في طبرق.

وهنأ المبعوث الخاص رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، وحكومته وكذلك المجلس الرئاسي الجديد، فيما حث على الإسراع في معالجة للتحديات العديدة التي يواجهها الشعب الليبي وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في 24 ديسمبر 2021.

وأثنى الممثل الخاص على مجلس النواب الليبي وقيادته وأعضائه الذين توحدوا مرة أخرى وأظهروا شعوراً عالياً بالمسؤولية الدستورية لما فيه صالح شعبهم وبلدهم.