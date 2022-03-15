هجوم إلكتروني يستهدف مواقع حكومية في إسرائيل

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توقفت مواقع إلكترونية حكومية في إسرائيل بسبب هجوم إلكتروني، حسبما ذكرت الهيئة السيبرانية الوطنية الإسرائيلية يوم الاثنين.

وتعذر الوصول إلى العديد من المواقع الإلكترونية بسبب ما يسمى بهجوم"حجب الخدمة الموزّعة".

وذكرت الهيئة الإسرائيلية في ساعة متأخرة من ليل الاثنين: "في الساعات القليلة الماضية، تم التعرف على هجوم لحجب الخدمة الموزعة ضد مزود للاتصالات".

وأضافت أنه "نتيجة لذلك، تم منع الوصول إلى العديد من المواقع الإلكترونية، من بينها مواقع حكومية لفترة قصيرة. واعتبارا من الآن ، عادت جميع المواقع إلى النشاط الطبيعي".

وتأثرت المواقع الإلكترونية لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع وغيرهما من المواقع الحكومية.

وفي "هجمات حجب الخدمة الموزعة" ، يغمر المهاجمون خوادم ضحاياهم بسيل من طلبات البيانات من أجل شل حركتها.

ولم يتسن على الفور معرفة مصدر الهجوم .وفي الماضي، كان قراصنة موالون لإيران يستهدفون المواقع الإسرائيلية. .