نائب محافظ البحيرة تستقبل رئيس جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

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استقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، اللواء أشرف شريف رئيس جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد.

وتأتي الزيارة في إطار الاحتفال وتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالمحافظة، المقرر تنظيمها اليوم بمجمع دمنهور الثقافي.

وأكدت نائب المحافظ، حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأغلى ما يمتلكون في سبيل الدفاع عن تراب هذا الوطن.

وأوضحت أهمية التواصل المستمر مع أبناء أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وأسر شهداء الشرطة وفاءً وعرفانا بالجميل لهم.

وخلال اللقاء، بحثا سُبل التعاون بين المحافظة والجمعية؛ لرعاية وتلبية احتياجات أسر الشهداء، وأبطال الحرب، والعمليات الحربية.