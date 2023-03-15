رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يبدأ زيارة لبرلين اليوم

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى برلين اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية.



ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو المستشار أولاف شولتس، والرئيس فرانك-فالتر شتاينماير في برلين غدا الخميس.



وانتقدت الحكومة الألمانية مؤخرا حكومة نتنياهو الدينية اليمينية بسبب الإصلاح القضائي الذي تخطط له. ووفقا لخطط الحكومة الإسرائيلية، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلا نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، إلى جانب إعطاء السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.



وتوجد في إسرائيل مقاومة شرسة للإصلاح القضائي. وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين مرارا إلى الشوارع احتجاجا على إضعاف النظام القضائي. ويمكن أن تخدم تلك الخطط أيضا رئيس الحكومة في قضية فساد مستمرة منذ فترة طويلة. ويحذر الخبراء من التداعيات الكارثية للإصلاح على الاقتصاد.



ويعتزم معارضو الإصلاح في إسرائيل محاولة منع نتنياهو من مغادرة البلاد عبر حواجز طرق. كما من المتوقع أن تكون هناك احتجاجات ضد خطط نتنياهو في برلين.



وكانت شرطة العاصمة برلين أعلنت أمس الثلاثاء تطبيق أعلى مستوى من الإجراءات الأمنية خلال الزيارة وتطويق المناطق التي سيتواجد فيها نتنياهو على نطاق واسع. وبحسب بيانات نقابة الشرطة، يشارك في عملية تأمين الزيارة التي ستستمر حتى صباح الجمعة المقبلة أكثر من ثلاثة آلاف شرطي.



ومن المتوقع أن تدور محادثات نتنياهو مع شولتس حول التعاون الثنائي، وكذلك حول قضايا الأمن الدولي والإقليمي. وزار نتنياهو روما مؤخرا ويخطط أيضا لزيارة لندن. وبحسب بيانات إسرائيلية، يحاول نتنياهو إيجاد موقف مشترك حازم ضد البرنامج النووي الإيراني.